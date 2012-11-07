ЦВК вимагає протоколи від скандальної ОВК № 223

Центральна виборча комісія зобов'язала окружну виборчу комісію №223 (Київ, Шевченківський район) до 15.30 9 листопада скласти протоколи про встановлення результатів голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатами розгляду скарги кандидата у народні депутати Вадима Гладчука, який балотувався у цьому окрузі,

"З метою недопущення зволікання зі встановленням результатів голосування пропонується зобов’язати окружну виборчу комісію встановити результати голосування до 9 листопада та підписати відповідні протоколи", - сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера.

За його словами, йдеться про два протоколи – про підсумки голосування у одномандатному окрузі, а також у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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У своєму рішенні ЦВК звернула увагу ОВК №223 на необхідність неухильного дотримання чинного виборчого законодавства у своїй діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

Водночас, відповідно до законодавства, ЦВК зобов’язана прийняти до розгляду всі протоколи окружних виборчих комісій.

Наразі київська окружна виборча комісія № 223 опрацювала 91,08% електронних даних, відповідно до яких серед мажоритарників найбільшу підтримку отримав представник ВО "Свобода" Юрій Левченко – 27,63%. У самовисуванця Віктора Пилипишина 27,47%.