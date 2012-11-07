У Миколаївській ОДА пояснили, за що звільнили «переможця» виборів Травянка

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов підписав розпорядження про звільнення Віталія Травянка з посади свого заступника.

Про це повідомляється на сайті Миколаївської ОДА.

«Після утворення конфліктної ситуації навколо результатів голосування на виборчому окрузі №132, з метою припинення політичних спекуляцій щодо посади заступника голови облдержадміністрації, яка начебто надавала переваг одному з кандидатів та інтерпретувалась опонентами як залучення адмінресурсу, голова облдержадміністрації Микола Круглов підписав розпорядження про звільнення Травянка Віталія Івановича з посади заступника голови облдержадміністрації, за згодою сторін», - йдеться у повідомленні.

Губернатор направив відповідні подання до Адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, на офіційному сайті Президента України оприлюднено інформацію про те, що Віктор Янукович прийняв рішення про звільнення з посади заступника голови Миколаївської ОДА В.Травянка.

Довідка УНІАН. В.Травянко як кандидат від Партії регіонів балотувався на виборах до Верховної Ради у скандально відомому окрузі № 132 (Первомайськ, Миколаївської області). Суд визнав його переможцем у цьому окрузі. Згідно з даними ЦВК, В.Травянка підтримали 39,97% виборців.

Разом з тим опозиція заявила про брутальну фальсифікацію результатів голосування в окрузі на користь провладного кандидата В.Травянка.

За їх даними, кандидат від опозиції в окрузі № 132 Аркадій Корнацький випереджає В.Травянка майже на 5 тис. голосів.

Тим часом ЦВК 5 листопада ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах у п’яти одномандатних округах, серед яких і округ № 132.

6 листопада Верховна Рада України рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).