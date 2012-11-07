Яценюк закликав мітингувальників під ЦВК стояти «до переможного»

Голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вкотре закликає учасників мітингу біля ЦВК не розходитися до оголошення результатів виборів у спірних одномандатних округах на користь кандидатів у народні депутати від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками акції протесту проти фальсифікації на парламентських виборів.

«Друзі, ми будемо збиратися тут, доки ЦВК не оголосить справжні результати виборів, де перемогла опозиція, доки ми не пройдемо всі суди, доки Янукович і Азаров не підуть у відставку, а Партія регіонів буде відправлена у вічну опозицію», - сказав А.Яценюк.

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Він пообіцяв, що завтра особисто буде присутній на судовому засіданні з розгляду позову Об’єднаної опозиції до окружної виборчої комісії №94, яка незаконно оголосила переможцем виборів кандидата у депутати від Партії регіонів Тетяну Засуху.

У даний час на площі перед ЦВК присутні понад 200 прихильників опозиції, які тримають в руках прапори ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, зранку 5 листопада голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» А.Яценюк, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок та лідер партії «УДАР» Віталій Кличко передали голові ЦВК Володимиру Шаповалу вимоги, ухвалені учасниками мітингу проти фальсифікацій результатів виборів.

Опозиція вимагала від В.Шаповала оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перемога в 13 округах підтверджена офіційними протоколами.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

Опозиціонери не згодні з рішенням про проведення перевиборів.