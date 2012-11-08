На Черкащині обурені, що залишились без двох мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради вимагають звернути увагу на ситуацію, яка склалася в цих округах, та притягти до відповідальності осіб, з вини яких не встановлено результати виборів або відбулися фальсифікації.

Мер Черкас Сергій Одарич заявив, що завжди є особа чи особи, дії яких чи бездіяльність призвели до того, що результат виборів не встановлено.

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Такі речі повинні завершуватися розслідуванням і притягненням до відповідальності винних, сказав він.

37 депутатів Черкаської міськради із 60 підтримали це звернення.