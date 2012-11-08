На Черкащині обурені, що залишились без двох мажоритарників
23:28, 08 листопада 2012Політика
1536 0
Черкаська міська рада ухвалила звернення до Президента, Генеральної прокуратури, МВС та ЦВК з вимогою провести розслідування і відновити законність у виборчих округах № 194 (центр - Черкаси) та № 197 (Канів).
Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради вимагають звернути увагу на ситуацію, яка склалася в цих округах, та притягти до відповідальності осіб, з вини яких не встановлено результати виборів або відбулися фальсифікації.
Мер Черкас Сергій Одарич заявив, що завжди є особа чи особи, дії яких чи бездіяльність призвели до того, що результат виборів не встановлено.
На цю тему: ЦВК розраховує, що парламент знайде гроші на перевибори
Такі речі повинні завершуватися розслідуванням і притягненням до відповідальності винних, сказав він.
37 депутатів Черкаської міськради із 60 підтримали це звернення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter