Сьогодні ВАСУ розгляне позов "Батьківщини" до Центрвиборчкому

Предметом позову є незабезпечення захисту виборчих прав понад 30 тисяч виборців в окрузі № 94, голоси яких не були враховані під час встановлення результатів виборів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

У своїх позовних вимогах «Батьківщина» просить суд зобов’язати ЦВК встановити результати виборів депутатів в загальнодержавному окрузі з урахуванням понад 30 тисячі голосів виборців.

Судовий розгляд справи призначено на 11.00.

Адреса: вул. Московська, 8, корп. 5.

Головуючий суддя - Мороз В.Ф.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК № 94 оголосила переможцем кандидата від Партії регіонів Тетяну Засуху.

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили про фальсифікації, підкресливши, що «ОВК № 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування склала підсумковий протокол, у який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

В опозиції також наголосили, що «члени комісії без проведення розгляду, без прийняття скарг, без голосування визнали недійсним голосування на 27 дільницях округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».

6 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня і необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах, серед яких округ № 94 (Обухів, Київська область).

9 листопада Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову «Батьківщини» щодо визнання протиправною та скасування постанови ОВК № 94 про визнання недійсними голосування на 27 дільницях.

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11 листопада голова ЦВК Володимир Шаповал заявив про намір ініціювати розгляд на засіданні Вищої ради юстиції питання притягнення до відповідальності трьох суддів Київського окружного адміністративного суду, які ухвалили рішення про визнання недійсними результатів голосування на 27 дільницях в окрузі № 94.

12 листопада стало відомо, що Київський апеляційний адміністративний суд напередодні відмовився задовольнити апеляцію «Батьківщини» та 69 виборців про скасування постанови окружної виборчої комісії № 94, якою вона визнала недійсним голосування на 27 дільницях.