Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання

Про це повідомляє РБК.

Зустріч має закритий характер. Слово буде надано представникам в ООН від Ізраїлю та Палестини.

Генсек ООН Пан Гі Мун вже висловив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху свою стурбованість ситуацією в палестинському анклаві і підкреслив, що очікує від Ізраїлю "зваженої реакції".

Дії Ізраїлю в секторі Газа засудили прем'єр-міністр Туреччини Ердоган і політичне крило організації "Брати-мусульмани" - правляча в Єгипті Партія свободи і справедливості.

У той же час президент США Барак Обама в телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньяху повідомив, що США підтримують дії Ізраїлю, спрямовані на самооборону.

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас раніше добився від Ліги арабських держав розгляду ситуації навколо сектора Газа на екстреному засіданні організації 17 листопада.

На знак протесту проти дій Ізраїлю з Тель-Авіва був відкликаний посол Єгипту. Ізраїльському послу в Каїрі була вручена нота, в якій МЗС Єгипту висловлює рішучий протест проти агресивних дій Ізраїлю в секторі Газа.

Як повідомлялося раніше, в рамках операції "Стовп оборони", яку Ізраїль проводив у відповідь на ракетні удари по своїй території, був ліквідований один з лідерів "Хамас" Ахмед Джабарі, якого його соратники називали символом опору.

По ізраїльському місту Беер-Шева через кілька годин після ліквідації А.Джабарі було випущено принаймні 60 ракет, як повідомляють ізраїльські ЗМІ. Ізраїль оголосив про збір резервістів для можливої ​​наземної операції в секторі Газа. За словами прем'єр-міністра країни Б.Нетаньяху, армія Ізраїлю в разі потреби готова до військового вторгнення в цей контрольований угрупуванням "Хамас" район.