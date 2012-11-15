Держстат заплатить за комуналку грошима на перепис населення

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив цей закон 6 листопада.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що метою прийняття закону є перерозподіл асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2012 рік за бюджетними програмами Мінекономрозвитку, а саме: збільшення асигнувань за КПКВК 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики” в сумі 7,526 млн грн (видатки споживання) для збільшення бюджетних призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок зменшення асигнувань за КПКВК 1207020 “Статистичні спостереження та переписи” в сумі 7,526 млн грн (видатки споживання) у зв'язку з перенесенням терміну проведення перепису населення.

У документі сказано, що збільшення бюджетних асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики” в сумі 7526,3 тис. гривень забезпечить проведення органами державної статистики розрахунків за теплову та електричну енергію й природний газ.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку ініціював перенесення проведення перепису населення на 2013 рік у зв'язку з тим, що заходи з його підготовки і проведення профінансовано лише на 41,4% від потреби. При цьому обмежений розмір асигнувань на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж чотирьох років – з 2008 по 2012 р. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. За даними тогочасного перепису, чисельність населення України становила 48,457 млн осіб.