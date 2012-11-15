Тимошенко сьогодні таки здала кров на аналіз
18:51, 15 листопада 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, сьогодні здала кров на аналіз.
У Тимошенко взяли кров
Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це журналістам підтвердив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.
«Так, це правда, один зразок, як усі хворі», - сказав М.Афанасьєв.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.Тимошенко відмовлялася здавати кров на аналіз.
Українські лікарі наполягали на здачі трьох зразків крові, але екс-прем’єр не погоджувалася.
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