Тимошенко сьогодні таки здала кров на аналіз

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це журналістам підтвердив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

«Так, це правда, один зразок, як усі хворі», - сказав М.Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.Тимошенко відмовлялася здавати кров на аналіз.

Українські лікарі наполягали на здачі трьох зразків крові, але екс-прем’єр не погоджувалася.