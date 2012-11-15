Томенко: перевиборів не може бути - тільки переголосування

Таку думку він віце-спікер озвучив в ефірі телеканалу ТВі.

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"Навіть якщо допустити, що Центральна виборча комісія не може визначити результати виборів, то - це переголосування, а не перевибори. Тобто, назначається дата і ще раз голосується. Вже під наглядом міжнародних спостерігачів рахується, - цитує Українська правда. - Перевиборів точно не може бути - тільки процедура переголосування".