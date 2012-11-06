У британській PR-компанії підтвердили співпрацю з "Батьківщиною", яка назвала це «чорним піаром»

"Я припинив працювати на них ("Батьківщину" - Ред.) у жовтні 2011 року. Проте я виконував для них певну роботу, наприклад, писав деякі передвиборчі бюлетені, та зараз я не виконую для них повної PR-роботи", - сказав Петті, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання стосовно фінансування його діяльності партією "Батьківщина", Петті наголосив, що всі його дії були "зразковими і чистими".

Він також підтвердив, що деяка інформація стосовно фінансових розрахунків між його компанією та "Батьківщиною" дійсно потрапила у ЗМІ. "Я знав, що певна документація або інформація стосовно рахунків потрапила на веб-сайти. Я діяв згідно із законом та відповідно до звичайної практики. Мені нема чого приховувати. Я поводився етично", - сказав Петті.

У БЮТ появу сайту з інформацією щодо співробітництва Немирі з британськими піарщиками вважають "чорним піаром". Про це заявила прес-секретар Григорія Немирі Наталія Лисова.

"Це продовження чорного піару проти опозиції й пана Немирі, зокрема. В ньому немає ніякого сенсу, а тому й коментувати цього ми не будемо", - наголосила Лисова.

Нагадаємо, раніше у мережі Інтернет з'явився сайт nemyrialeaks.com, на якому, за твердженням його авторів, були викладені копії документів, де міститься інформація про рахунки, якими Григорій Немиря впродовж чотирьох років оплачував зі своїх офшорів піар-послуги британської компанії Ridge Consulting.

На сайті також міститься звіт PR-компанії про виконану роботу та копії документів з оплати приїзду в Україну британських PR-фахівців.