Тимошенко поки передумала повертатися у колонію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні повідомила лікуючий лікар Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер.

«На даний момент ми, звісно, порекомендували залишитися тут, у клініці, і ми обговорили це питання з пацієнткою. На даний момент вона тимчасово відмовилася від свого бажання, щоб її перевели в колонію», - сказала А.Райсхауер.

У свою чергу, лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс зазначив, що рішення про те, чи екс-прем’єр остаточно відмовиться від ідеї переведення у колонію, буде залежати від наявності відеоспостереження за нею.

«Однак, чи відкличе вона свою заяву остаточно, буде залежати від подальшого розвитку подій. Головним чином, це буде залежати від наявності відеоспостереження», - сказав Л.Хармс.