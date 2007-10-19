Регіонали вважають Цушка і Рудьковського горем країни

Вчора стало відомо про намір демократичної коаліції ініціювати зміну керівництва Генпрокуратури (ГПУ). У Партії регіонів визнають: якщо коаліція вирішить змінити керівництво ГПУ, перешкодити їй не зможуть ні опозиція, ні суд, пише " Коммерсантъ-Україна ".

Передбачається, що парламентська більшість ініціює виступ нинішнього генпрокурора Олександра Медведька зі звітом про виконану роботу. "Його робота визнається незадовільною, і йому висловлюється недовіру. Це єдиний механізм, який може бути задіяний, - інших шляхів немає", - вважає кандидат в народні депутати Володимир Стретович (НУ-НС). За його словами, приводом для висловлення недовіри може стати тривале розслідування резонансних справ, зокрема, про отруєння Віктора Ющенка.

У Партії регіонів стверджують, що питання про зміну керівництва ГПУ можна буде підняти тільки після ретельного аналізу роботи по всіх напрямах її діяльності. "Але моє тверде переконання, що на сьогодні не немає ніяких підстав для заміни генерального прокурора Олександра Медведька", - заявив виданню кандидат в народні депутати Василь Грицак (Партія регіонів).

У Партії регіонів також визнають, що, якщо коаліція захоче змінити генпрокурора, перешкодити їй не зможуть ні опозиція, ні суд. "Це, вважай, відставка. Все! Того ж дня генпрокурор повинен подати у відставку", - констатує Василь Грицак.

При цьому представники всіх політичних сил підкреслюють, що зміна керівництва ГПУ – прерогатива президента, і останнє слово буде не за демократичною коаліцією, а за Віктором Ющенком. "Повноваження висловити недовіри генпрокуророві у Верховної ради є, але ініціатива все-таки повинна виходити від президента", - підкреслив Віктор Швець. Нагадаємо, президент неодноразово критикував Олександра Медведька за недостатньо ефективну роботу по розкриттю резонансних справ і вимагав прийняти заходи по їх швидкому розслідуванню.

У НУНС не виключають, що одним з найбільш вірогідних кандидатів на посаду нового генпрокурора є заступник генпрокурора – прокурор Криму Віктор Шемчук. "Можна було пошукати кого-небудь ще і в дитячому садку і спробувати укатати на генерального прокурора, - обурюється Василь Грицак.– Горе нашої країни в тому, що таких, як Цушко, призначають міністрами внутрішніх справ, а таких, як Рудьковський, - міністрами транспорту".

Позиція Олександра Медведька із цього приводу не відома. "Ми чули виступ Луценка, ну а що ми можемо сказати? Поки без коментарів, - сказав Ъ глава прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.– Ще не опубліковані результати виборів, не сформований парламент, не створена коаліція – про що взагалі можна говорити, що коментувати? Спочатку треба вбити ведмедя".