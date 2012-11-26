Новим заступником Льовочкіна може стати кіровоградський губернатор

Про це пише «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на джерела.

За словами одного з джерел видання, голова АП Сергій Льовочкін вже запропонував на розгляд Президента України Віктора Януковича по три кандидатури на обидві вакантні посади, але Президент поки що не прийняв рішення. Водночас імена претендентів не уточнюються.

За словами іншого джерела видання, главі держави потрібно не тільки затвердити наступника Ганни Герман, а й уточнити розподіл повноважень АП: "Ясно, що новий радник займатиметься гуманітарною політикою, але не зрозуміло, що буде з медіанапрямком. Ця сфера може залишитися в підпорядкуванні Дарини Чепак (прес-секретар Президента), але не виключена й поява вищестоящого керівника напряму".

Перехід до Верховної Ради Станіслава Скубашевського, який також був депутатом V і VI скликань, у Партії регіонів називають його особистою ініціативою, зумовленою бажанням 63-річного чиновника відпочити від напруженої роботи в АП. "Оскільки ця ротація - планова, то претендента на посаду заступника голови АП було визначено вже давно, і, найімовірніше, Президент на ньому й зупиниться”, - розповів виданню один високопоставлений представник ПР.

Новому заступникові голови АП буде доручено той самий фронт роботи, що й С.Скубашевському, - регіональна і кадрова політика, контроль за діяльністю керівників обласних і районних державних адміністрацій. У зв'язку з цим цілком імовірно, що на вакантну посаду буде призначений діючий керівник однієї з облдержадміністрацій. Найбільш реальним претендентом на перехід до Адміністрації Президента вважається голова Кіровоградської ОДА Сергій Ларін.

Члена президії політради ПР і народного депутата III-VI скликань С.Ларіна було призначено головою ОДА на початку 2010 року, хоча раніше його трудова діяльність не була пов'язана з Кіровоградом - він працював у Донецькій області і в Києві.

“Про довірливі відносини між С.Ларіним і главою держави побічно свідчить і той факт, що молодший син Президента, народний депутат Віктор Янукович, на початку року був призначений куратором Кіровоградської області від ПР, зробив кілька ознайомлювальних поїздок в обласний центр і, як повідомляли ЗМІ, планував балотуватися в одному з мажоритарних округів, але потім вибрав варіант висунення за партійним списком ПР”, - пише видання.

Одержати коментар С.Ларіна не вдалося - він у відпустці до 3 грудня і наразі перебуває за кордоном. Його прес-секретар Вікторія Талашкевич заявила, що чула від журналістів про можливість переходу С.Ларіна до Адміністрації Президента, проте в ОДА такою інформацією не володіють.