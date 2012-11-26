Президент Литви призначила лідера соціал-демократів прем'єром

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Президент Литовської республіки Даля Грібаускайте з урахуванням схвалення сейму призначила Альгірдаса Буткявічюса прем'єр-міністром", - йдеться в поширеному адміністрацією глави держави повідомленні, передає РІА "Новости".

Указ набуває чинності з моменту підписання.

Грібаускайте доручила Буткявічюсу протягом 15 днів сформувати уряд і представити його склад.

Сейм Литви у минулий четвер затвердив запропоновану президентом кандидатуру лідера переможця парламентських виборів Соціал-демократичної партії 54-річного Буткявічюса на пост прем'єр-міністра країни.

Соціал-демократична партія Литви відразу після виборів до сейму, які пройшли в два тури 14 і 28 жовтня, підписала угоду про створення лівоцентристської коаліції зі ще двома до виборів опозиційними політичними силами - Партією праці та "Порядком і справедливістю". Пізніше ці три партії домовилися про участь у формуванні коаліції Виборчої акції поляків Литви. Тепер у коаліції буде 85 голосів у сеймі, що перевищує конституційну більшість у 84 депутати.