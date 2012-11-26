У ГПУ пояснили, чим київський прокурор заслужив посаду у Луганську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

За повідомленням прес-служби, під час представлення Ю.Дьомін відзначив, що «рішення з приводу призначення нового прокурора Луганської області ухвалювалося не один день. За роки своєї діяльності А.Мельник проявив себе як гарний організатор і справжній професіонал. Тому на цю відповідальну посаду він і був призначений».

У свою чергу А.Мельник сказав, що до цього не працював в шахтарському регіоні.

«Мені дуже приємно очолювати прокуратуру Луганської області. Працювати в шахтарському краю я хотів, мені це цікаво. До того ж область прикордонна, тому у нас є багато питань з приводу нашої роботи», - сказав новий прокурор Луганської області.

А.Мельник також пообіцяв виконувати завдання, поставлені перед ним генеральним прокурором України.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада наказом генпрокурора України прокурора Луганської області Миколу Бескишкого призначено на посаду прокурора Києва, а на посаду прокурора Луганської області призначено А.Мельника, який з лютого 2011 року був прокурором Києва. В органах прокуратури А.Мельник працює з 1987 року, працював на керівних посадах у Запорізькій і Полтавській областях.