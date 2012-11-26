НБУ надумав 15% збором на продаж валюти боротися з зарплатами в конвертах

Про це в інтерв'ю виданню “Деловая столица” заявив заступник голови Нацбанку Валерій Прохоренко.

“Крім усього іншого, ми стимулюємо фізосіб і їхніх працедавців до отримання (видачі) зарплат виключно в національній валюті. Тобто це ще й боротьба із зарплатами "в конвертах" - відбілювання доходів і підвищення прозорості розрахунків. Ще одна мета - наповнення Пенсійного фонду”, - сказав він.

Пояснюючи, чому вибрано збір саме в розмірі 15%, В.Прохоренко зазначив, що за основу взято ставку податку з фізичних осіб, яка діє у країні. За його словами, оскільки адміністрування податку - це складний процес, то було вирішено запровадити збір, спрямований на поповнення Пенсійного фонду. Заступник голови НБУ запевняє, що від таких аналогій відштовхувалися в багатьох державах: залежно від країни розмір валютного збору сьогодні коливається від 5 до 20%.

В.Прохоренко зазначив, що портфель валютних кредитів населення сьогодні перевищує 10 млрд доларів, і тому збір на купівлю валюти став би “серйозним тягарем”. Тому й було прийнято рішення запровадити такий збір саме на продаж валюти.

Говорячи про перспективи ухвалення законопроекту, заступник голови НБУ зазначив, що з профільним комітетом у парламенті найближчим часом буде проведено роботу й обговорено основні норми законопроекту. “Але, вважаю, він істотно не зміниться. Зміниться лише розуміння депутатами основної спрямованості нововведень”, - сказав В.Прохоренко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується запровадити 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набрання ним чинності, в разі ухвалення, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному середовищі тут же звернули увагу, що запровадження податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку. При цьому директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила про те, що запровадження 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту на невизначений термін.

Пізніше автор законопроекту - народний депутат від Партії регіонів Віталій Хомутинник повідомив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики запропонував відкликати законопроект. «Законопроект буде допрацьовано з урахуванням узгодження позицій Кабінету міністрів, Національного банку і громадськості», - сказав В.Хомутинник.

На його думку, будуть проведені додаткові консультації за участю представників уряду, НБУ, народних депутатів, експертів банківського середовища з метою знайти компромісну позицію щодо врегулювання питань валютного ринку.