Круглий стіл «Уряд України: перезавантаження?»
29 листопада (четвер) 2012 року о 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«УРЯД УКРАЇНИ: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Які шанси Миколи Азарова залишитися прем'єр-міністром України?
2. Можливі перестановки в уряді: оцінка основних кандидатів.
3. Місія нового Уряду України.
4. Чи зможе Уряд забезпечити виконання соціальних гарантій держави в умовах економічної кризи?
Учасники круглого столу:
- Інна Богословська, народний депутат України (Партія регіонів);
- Андрій Сенченко, народний депутат України (БЮТ);
- Андрій Іллєнко, член політради ВО Свобода;
- Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі».
- В'ячеслав Піховшек, журналіст, політичний аналітик.
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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