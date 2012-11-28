Круглий стіл «Уряд України: перезавантаження?»

29 листопада (четвер) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УРЯД УКРАЇНИ: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ?» Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: 1. Які шанси Миколи Азарова залишитися прем'єр-міністром України? 2. Можливі перестановки в уряді: оцінка основних кандидатів. 3. Місія нового Уряду України. 4. Чи зможе Уряд забезпечити виконання соціальних гарантій держави в умовах економічної кризи? Учасники круглого столу: - Інна Богословська, народний депутат України (Партія регіонів); - Андрій Сенченко, народний депутат України (БЮТ); - Андрій Іллєнко, член політради ВО Свобода; - Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі». - В'ячеслав Піховшек, журналіст, політичний аналітик. Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 УВАГА, Адреса Інституту Горшеніна ЗМІНИЛАСЯ! НОВА Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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