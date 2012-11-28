Круглий стіл «Уряд України: перезавантаження?»

12:50, 28 листопада 2012
Політика
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29 листопада (четвер) 2012 року о 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«УРЯД УКРАЇНИ: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Які шанси Миколи Азарова залишитися прем'єр-міністром України?

2. Можливі перестановки в уряді: оцінка основних кандидатів.

3. Місія нового Уряду України.

4. Чи зможе Уряд забезпечити виконання соціальних гарантій держави в умовах економічної кризи?

Учасники круглого столу:

- Інна Богословська, народний депутат України (Партія регіонів);

- Андрій Сенченко, народний депутат України (БЮТ);

- Андрій Іллєнко, член політради ВО Свобода;

- Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі».

- В'ячеслав Піховшек, журналіст, політичний аналітик.

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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