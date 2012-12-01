Єлісєєв не очікує нових передумов від ЄС для підписання Угоди про асоціацію

На цьому він наголосив у своєму матеріалі “Угода про асоціацію з ЄС – спільна дитина, час народження якої вже прийшов” для проекту “УНІАН - Новини ЄС” .

Український посол, зокрема, зазначив, що зараз у Євросоюзі триває підготовка до засідання Ради закордонних справ ЄС, яке має відбутися 10 грудня і на якому планується ухвалити висновки щодо України.

“Попри інколи суперечливі повідомлення у пресі, ми не очікуємо, що з боку ЄС будуть висунуті будь-які нові передумови для підписання угоди. Скоріше, йдеться про те, щоб зробити всім відомі загальні та розпливчасті критерії зрозумілими, більш відкаліброваними та досяжними”, - написав К.Єлісєєв.

«У цьому зв’язку ми сподіваємося на конструктивність та зваженість держав-членів ЄС», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у Брюсселі має відбутися засідання Ради закордонних справ ЄС, під час якого планується ухвалити висновки щодо ситуації в Україні.

На попередньому засіданні ради, 19 листопада, міністри вже обговорили ситуацію в Україні після парламентських виборів, однак висновків не ухвалювали.