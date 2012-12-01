Єлісєєв не очікує нових передумов від ЄС для підписання Угоди про асоціацію
Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв не очікує нових передумов від Європейського Союзу для підписання Угоди про асоціацію.
На цьому він наголосив у своєму матеріалі “Угода про асоціацію з ЄС – спільна дитина, час народження якої вже прийшов” для проекту “УНІАН - Новини ЄС” .
Український посол, зокрема, зазначив, що зараз у Євросоюзі триває підготовка до засідання Ради закордонних справ ЄС, яке має відбутися 10 грудня і на якому планується ухвалити висновки щодо України.
“Попри інколи суперечливі повідомлення у пресі, ми не очікуємо, що з боку ЄС будуть висунуті будь-які нові передумови для підписання угоди. Скоріше, йдеться про те, щоб зробити всім відомі загальні та розпливчасті критерії зрозумілими, більш відкаліброваними та досяжними”, - написав К.Єлісєєв.
«У цьому зв’язку ми сподіваємося на конструктивність та зваженість держав-членів ЄС», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у Брюсселі має відбутися засідання Ради закордонних справ ЄС, під час якого планується ухвалити висновки щодо ситуації в Україні.
На попередньому засіданні ради, 19 листопада, міністри вже обговорили ситуацію в Україні після парламентських виборів, однак висновків не ухвалювали.