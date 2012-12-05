ФФУ каже, що має 5 кандидатур на головного тренера збірної

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ з посиланням на президента Федерації Анатолія Конькова.

«На сьогодні відібрана група з п’яти тренерів, серед яких є й українці», - сказав він.

А.Коньков не назвав прізвища претендентів, пославшись на необхідність проведення відповідних консультацій.

«Ми не будемо називати прізвища, а спочатку проведемо необхідні консультації. Після чого мінімально звузимо коло претендентів та розпочнемо перемовини безпосередньо з кандидатами», - сказав він.

А.Коньков також повідомив, що на цей час Олександр Заваров, як і раніше, залишається виконувачем обов’язки головного тренера.

«У нас виникла неординарна ситуація. Зазвичай, тренера збірної призначають напередодні відбіркового циклу. Обирати оптимальну кандидатуру зараз, під час турніру, - не простий крок», - зазначив А.Коньков.

Як повідомляв УНІАН, Шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон висловив бажання очолити національну збірну України з футболу.

За словами агента тренера Карлоса Карвальо, «у Ерікссона є бажання очолити національну збірну України й спробувати вивести їх на чемпіонат світу 2014 року, який відбудеться в Бразилії».

За його словами, наразі сторони перебувають у стадії активних переговорів. Водночас він зазначив, що С.-Й.Ерікссона поки не влаштовують умови, запропоновані Федерацією футболу України. «Зізнаюся, що поки умови, запропоновані ФФУ, не відповідають нашим очікуванням. Шукатимемо компроміс», – сказав К.Карвальо.