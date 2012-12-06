Прокуратура відмовилася притягати депутата за "розпалювання"

Про це УНІАН повідомив сам Д.Снєгирьов.

За його словами, сьогодні він отримав офіційну відповідь з обласної прокуратури під № 07\1-7242-12 за підписом заступника прокурора області М.Говорухи, в якій сказано: "Прокуратурою області розглянуто Ваше звернення щодо правомірності дій депутата Луганської обласної ради Мірошника Р.В. З метою перевірки доводів, прокуратурою області витребувано стенограму виступу вказаного депутата, інші документи та матеріали. З урахуванням наслідків перевірки, підстав для застосування заходів прокурорського реагування не вбачається".

Коментуючи документ, Д.Снєгирьов зазначив: "Прокуратура сьогодні є заангажованим суб’єктом, який не захищає інтересів українців, як представників титульної нації».

Як повідомляв УНІАН, співголова громадської ініціативи "Права справа" Д.Снєгирьов ще влітку звернувся із заявою до Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути депутата Луганської обласної ради Р.Мірошника до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

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У заяві Д.Снєгирьова йшлося: «6 липня депутат Луганської обласної ради Родіон Мірошник на позачерговій сесії обласної ради, під час обговорення заяви на підтримку закону "Про засади державної мовної політики" заявив: "На цій мові якщо ми вчимо своїх дітей, то позбавляємо їх всього і ростимо недорасу". При цьому Мірошник відзначив, що не розуміє виступів представників опозиції в Києві, які заявляють про необхідність захистити державну мову. "Українську мову гноблять, українську мову треба захистити. Що це за мова така нещасна, що її треба захистити від усього, і вона повинна рости в оранжереї?", - сказав Р.Мірошник».

Д.Снєгирьов вважає, що заява Р.Мірошника є провокаційною й ображає україномовну частину населення країни.

«Подібні заяви українського державного службовця є неприпустимими та такими, що підпадають під дію відповідної статті Кримінального кодексу України. На підставі вищенаведеного вимагаю порушити кримінальну справу проти депутата Луганської обласної ради за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - йшлося у заяві Д.Снєгирьова.