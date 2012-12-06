Регіонал каже, що нову ВР переведуть на сенсорну кнопку

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко.

Він зауважив, що це передбачено тим законом, який парламент ухвалив перед закриттям 11-ї сесії парламенту шостого скликання.

«Ми це прописали в законі», - сказав В.Макеєнко, зауваживши, що «сенсорна кнопка» - це народна назва, і саме так вона не прописана в законі.

Відповідаючи на запитання УНІАН, коли буде введена в дію така сенсорна кнопка, В.Макеєнко сказав: «З першого дня роботи нової Верховної Ради – 12 грудня».

В.Макеєнко висловив сподівання, що Президент підпише відповідний закон про внесення змін до Регламенту, який сьогодні буде йому поданий.