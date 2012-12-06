Регіонал каже, що нову ВР переведуть на сенсорну кнопку
13:09, 06 грудня 2012Політика
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Народні депутати у Верховній Раді нового, сьомого скликання голосуватимуть персонально, кожен сам за себе, за допомогою сенсорної кнопки.
Макеєнко сподівається, що Янукович підпише закон
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко.
Він зауважив, що це передбачено тим законом, який парламент ухвалив перед закриттям 11-ї сесії парламенту шостого скликання.
«Ми це прописали в законі», - сказав В.Макеєнко, зауваживши, що «сенсорна кнопка» - це народна назва, і саме так вона не прописана в законі.
Відповідаючи на запитання УНІАН, коли буде введена в дію така сенсорна кнопка, В.Макеєнко сказав: «З першого дня роботи нової Верховної Ради – 12 грудня».
В.Макеєнко висловив сподівання, що Президент підпише відповідний закон про внесення змін до Регламенту, який сьогодні буде йому поданий.
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