Джерело: Луценка можуть покласти під ніж

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в лікарні, до якої днями перевели екс-міністра з Менської виправної колонії.

Співрозмовник агентства зазначив, що екс-міністр залишатиметься в медичному закладі ще щонайменше декілька днів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка із Менської колонії перевезли до гастроентерологічного відділення Чернігівської обласної лікарні.

За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".

Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечника".