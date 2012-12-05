Джерело: Луценка можуть покласти під ніж
18:26, 05 грудня 2012Політика
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Лікарі Чернігівської обласній лікарні не виключають проведення екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку операції.
Луценку можуть провести операцію
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в лікарні, до якої днями перевели екс-міністра з Менської виправної колонії.
Співрозмовник агентства зазначив, що екс-міністр залишатиметься в медичному закладі ще щонайменше декілька днів.
Як повідомляв УНІАН, увечері 3 грудня Ю.Луценка із Менської колонії перевезли до гастроентерологічного відділення Чернігівської обласної лікарні.
За даними прес-секретаря "Народної самооборони" Лариси Сарган, "про лікування мова поки що не йде, тільки чергове обстеження".
Дружина екс-міністра повідомила, що стан Ю.Луценка «дуже поганий, крім інших хвороб, у нього є підозра на дуже серйозне захворювання кишечника".
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