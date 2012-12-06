Грищенко розповів у Європі, що цікавитиме Україну при головуванні в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко виступив на пленарній сесії 19-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Дубліні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, міністр окреслив ключові пріоритети головування України в цій Організації у 2013 році, серед яких особливо відзначив врегулювання тривалих конфліктів, зміцнення заходів довіри і безпеки на просторі ОБСЄ, використання потенціалу Організації в забезпеченні енергетичної безпеки, сприяння економічному розвитку, в тому числі розбудові нових торговельних і транспортних коридорів.

Україна має намір ініціювати новий діалог у рамках ОБСЄ щодо нових засад майбутнього режиму контролю над звичайними збройними силами в Європі, який мав би враховувати безпекові інтереси усіх країн-учасниць ОБСЄ, незалежно від їх приналежності до будь-яких політико-військових угруповань.

Грищенко також повідомив, що Україна приділятиме значну увагу консолідації зусиль ОБСЄ у боротьбі з сучасними викликами і загрозами безпеці, такими як тероризм, торгівля людьми і наркотичними засобами, кіберзлочинність, організована транскордонна злочинність.

Серед пріоритетів головування України в ОБСЄ значне місце посідатимуть питання людського виміру, зокрема, захисту фундаментальних прав і свобод людини на просторі ОБСЄ. Міністр також підтримав необхідність більш широкого залучення громадянського суспільства для досягнення цілей Організації.