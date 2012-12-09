У Одесі затримані підозрювані у розстрілі відвідувачів нічного клубу (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВСЧ в Одеській області, близько 3.00 надійшло повідомлення до чергової частини міліції про те, що двоє озброєних чоловіків увійшли до розважального закладу по вулиці Рішельєвській. Через кілька хвилин там відбулася стрілянина, внаслідок чого 29-річна жінка і 24-річний чоловік загинули, а ще троє відвідувачів дістали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але їх було затримано. У них вилучили мисливську рушницю, три споряджених магазини і мисливський ніж.

Нападники виявилися мешканцями Полтави 1973 і 1977 років народження. Затримані були доставлені в Приморський райвідділ міліції.

На цей момент ведеться слідство, встановлюються причини стрілянини.