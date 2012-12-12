Мажоритарники у Верховній Раді хочуть отримати місце віце-спікера - ЗМІ
14:59, 12 грудня 2012Політика
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У Верховній Раді зараз йдуть переговори між мажоритарниками, які не увійшли ні до однієї з фракцій, і опозицією.
Позафракційні нардепи хочуть отримати посаду за квотою опозиції
Про це повідомив газеті "Сегодня" один із позафракційних нардепів. Мажоритарники висувають вимогу виділити їм за квотою опозиції місце віце-спікера або віддати керівництво одним із ключових парламентських комітетів.
Якщо до 16.00 домовленість не буде досягнута, позафракційні нардепи планують працювати з Партією регіонів.
Нагадаємо, зараз у регіоналів немає 226 голосів у парламенті, які б дозволили їм створити більшість без інших політсил.
На посаду віце-спікера об'єднана опозиція висуває представника "Свободи" Руслана Кошулинського.
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