Мажоритарники у Верховній Раді хочуть отримати місце віце-спікера - ЗМІ

Про це повідомив газеті "Сегодня" один із позафракційних нардепів. Мажоритарники висувають вимогу виділити їм за квотою опозиції місце віце-спікера або віддати керівництво одним із ключових парламентських комітетів.

Якщо до 16.00 домовленість не буде досягнута, позафракційні нардепи планують працювати з Партією регіонів.

Нагадаємо, зараз у регіоналів немає 226 голосів у парламенті, які б дозволили їм створити більшість без інших політсил.

На посаду віце-спікера об'єднана опозиція висуває представника "Свободи" Руслана Кошулинського.