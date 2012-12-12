Богатирьова призначила нового керівника Охматдиту - колектив кричав «Ганьба»
Наказом від 12 грудня керівником національної лікарні "Охматдит" призначений Володимир Поворознюк, а гендиректор лікарні Юрій Гладуш звільнений зі своєї посади.
Як повідомляє "Українська правда. Життя", відповідні накази сьогодні перед колективом "Охматдиту" зачитав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов.
Колектив "Охматдиту" відреагував вигуками "Ганьба".
Як повідомив О.Толстанов, у четвер головний лікар лікарні В.Поворознюк на зустрічі з міністром охорони здоров’я погодився на цю посаду.
У середу В.Поворознюк заявляв, що відмовиться вiд посади, якщо МОЗ йому запропонує, оскільки є головним хірургом і любить практичну роботу. "Я не хочу бути керівником "Охматдиту". Сьогодні (на зустрічі з головою МОЗ Раїсою Богатирьовою) питання було поставлено інакше. Хтось має керувати лікарнею, чи я, чи інша людина зі сторони. Я вибрав варіант, що краще я буду. Колектив проти такого рішення і мені дуже неприємно від цього, я хотів як краще", – розповів В.Поворознюк у коментарі виданню.
Він пояснив, що раніше керівником установи був генеральний директор, то згідно з новим статутом "Охматдиту" - головний лікар. "Тепер головний лікар призначається на контрактній основі. А раніше просто призначався генеральний директор", - розповів В.Поворознюк.
Він додав, що МОЗ не хотів розглядати кандидатуру Ю.Гладуша, але якщо він доб’ється у суді визнання рішення про своє звільнення неправомірним, В.Поворознюк не буде триматись за свою посаду.
Також він повідомив, що не знає, на скільки часу підписав контракт з МОЗом про обіймання посади головного лікаря "Охматдиту", бо перебуває у стані шоку.
Крім того, на зустрічі з колективом О.Толстанов заявив, що Ю.Гладушу буде запропоновано посаду на території лікарні. "Якщо його це не влаштує, міністр просила передати, що наступним етапом йому буде запропонована відповідна посада в Міністерстві охорони здоров’я", - сказав О.Толстанов.
Він також повідомив, що догану Ю.Гладушу було оголошено ще 28 серпня, але так і не зміг відповісти на питання, за що саме.
Крім того, О.Толстанов назвав інсинуацією розмови про реорганізацію "Охматдиту". "Їдучи сюди, я знав, що це питання буде. І говорив з Раїсою Василівною (Богатирьовою), і хочу вас запевнити у тому, що ніяких питань не існує і не може існувати про об’єднання "Охматдиту" з кимось. Це – інсинуації. По-друге, про розформування не може бути мови. Держава вкладає такі колосальні кошти у будівництво нового корпусу, яке розформування?" - сказав заступник міністра.
Він також спростував інформацію, що зміни у статуті можуть призвести до відчуження земельних ділянок "Охматдиту". Як пояснив О.Толстанов, власником лікарні є держава, органом управління – МОЗ. "Держава власник, і тільки з погодженням з державою може бути відчужена або земельна діяльна, або будівля", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня гендиректор «Охматдиту» Ю.Гладуш заявив, що МОЗ звільнило його та сімох його заступників.
За словами Ю.Гладуша, це сталося 5 грудня, коли він перебував на лікарняному.
Як зазначив він, у наказі було сказано, що в.о. головного лікаря призначено одного з його заступників. Крім того, за новим статутом, який не був узгоджений з керівництвом лікарні, взагалі ліквідовано інститут генерального директора.
Також, наголосив Ю.Гладуш, новим статутом спрощується процедура розділення, злиття і ліквідації "Охматдиту".
11 грудня О.Толстанов заявив, що Ю.Гладуша звільнено на законних підставах. За його словами, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.