У Красноармійську з дільниці вивезено невикористані бюлетені

У Красноармійську з виборчої дільниці №96 територіального виборчого округу №50 у невідомому напрямку вивезли невикористані бюлетені по виборах у Верховну Раду України.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації Комітету виборців України, спостерігач організації зафіксував випадок, коли не використані бюлетені були погашені неналежним чином. В цьому разі не використані бюлетені по виборах кандидатів у Верховну Раду не були перераховані і перерізані. Натомість бюлетені були просто запаковані і відвезені в невідомому напрямку.