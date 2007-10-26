Депутатам 5 скликання дадуть перший ранг держслужбовця

“Не пізніше, ніж через місяць після офіційного оприлюднення в офіційних ЗМІ результатів виборів, має відбутися перше засідання Верховної Ради. Голова діючої Верховної Ради видає розпорядження, утворюється робоча група з підготовки першої сесії, - розповів у ексклюзивному коментарі УНІАН народний депутат України трьох попередніх скликань Борис Беспалий. - Там мають бути представлені кандидати в депутати, партії яких подолали прохідний бар’єр. І саме ця група має підготувати перше засідання новобраної Ради. Після прийняття присяги набуває повноважень Верховна Рада 6 скликання і припиняються повноваження депутатів 5 скликання і їхніх помічників-консультантів. Депутатам попереднього скликання голова Верховної Ради присвоює перший ранг держслужбовця і вони зараховуються в резерв державної служби.

ЦВК після публікації результатів виборів з завтрашнього дня має розпочати видачу тимчасових посвідчень. І за цими тимчасовими посвідченнями новобрані депутати проходять в зал першого засідання, а після прийняття присяги їм ЦВК обмінює тимчасові посвідчення на постійні".

На запитання журналіста, чи може ЦВК відмовити народному депутату у видачі постійного посвідчення, Борис Беспалий відповів: “Теоретично, є обмеження, коли ЦВК може не обміняти тимчасові посвідчення на постійні. Наприклад, коли хтось з депутатів працює на роботі, несумісній із статусом народного депутата. Будь-яка інша оплачувана робота несумісна з діяльністю депутата. (Окрім викладацької та творчої). Є, звичайно, виверти, на кшталт, почесний президент. Це фактично люди обходять законодавство. При цьому люди можуть мати акції, бути власниками, але вони не можуть займати посад, не можуть управляти. До речі, у деяких західних країнах власники відкрито залишаються власниками підприємств, без всяких там “почесний голова”, але вони позбавлені права лобіювати своє підприємство. У нас всі почесні президенти займаються прямим лобіюванням. Підкреслю, до прийняття присяги кандидати, обрані народними депутатами, мають звільнитися з попередніх місць роботи. До речі, у 2005 році (коли купа міністрів і секретар РНБО Петро Олексійович Порошенко не могли визначитися, де ж вони працюють, в уряді чи в парламенті) ми зробили такі уточнення до закону про статус народного депутата. Зараз, якщо людина протягом двадцяти днів після отримання статусу депутата не може визначитися, то її або примусово позбавляють адміністративної посади, або голова Верховної Ради звертається до суду, щоб позбавити його мандату. Звичайно, логічніше було би виставити “фільтр” для потенційних сумісників, які хочуть сидіти на двох стільцях: щоб тих, хто не звільнився з попередньої роботи, ЦВК просто не допускала до присяги”.