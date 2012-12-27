Експерти визначили головні проблеми України наступного року

Головною тенденцією у політичному житті країни в 2013 році експерти назвали погіршення економічної ситуації, девальвацію гривні (12 згадок), появу нового уряду, близького до “сім`ї”, (10 згадок) та загострення протистояння в парламенті (8 згадок).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування “Рік 2012 в оцінках експертів”, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, що були представлені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Також експерти прогнозують збільшення рівня конфліктності у суспільстві, загострення боротьби в контексті виборів Президента України 2015 року та зниження рівня демократії і свободи слова (ці три тенденції набрали по 6 згадок).

Крім того, на думку експертів, у 2013 році буде продовження політичних переслідувань різноманітних опонентів влади (4 згадки), зміна курсу держави на євразійський (4 згадки), вибори міського голови Києва, які стануть репетицією президентських виборів 2015 року (3 згадки), ймовірна активізація колишнього глави Адміністрації Президента Віктора Медведчука (2 згадки), спроби внесення змін до Конституції України (2 згадки).

На запитання: “Які тенденції, які події Ви передбачаєте у міжнародних відносинах України у 2013 році?” 14 експертів відповіли, що буде «боротьба між Угодою про асоціацію з ЄС і Митним союзом».

Разом з тим підписання Угоди про асоціацію з ЄС набрало 12 згадок, можливе нове загострення відносин і тиск Росії (9 згадок), подальша ізоляція представників української влади з боку Європи (8 згадок), вступ України до Митного союзу (6 згадок), зниження інвестиційного клімату (2 згадки).

Опитування проводилось 19-25 грудня 2012 провів Загалом було опитано 50 експертів.