Аваков каже, що Шкіля переслідують так само, як Тимошенко

Про це він розповів в інтерв’ю Тиждень.ua.

«Щодо історії зі Шкілем - я вважаю, що це просто огидно. Маємо те саме, що і з Юлією Тимошенко, коли її переслідують за вчинки, які скоєні десять-п'ятнадцять років тому», - заявив Аваков.

«Захід це сприймає просто як дикунство. Я зіткнувся з тим, що просто не міг пояснити італійським політкам наші реалії, вони не можуть усвідомити, як таке може відбуватися!», - наголосив депутат.

«Насправді Андрій Шкіль не одинокий в такій ситуації - ще кілька людей знаходяться під таким же тиском, зокрема й ті, які мали чи мають депутатські мандати», - сказав Аваков.