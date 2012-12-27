Аваков каже, що Шкіля переслідують так само, як Тимошенко
20:49, 27 грудня 2012Політика
1180 0
Народний депутат від ВО «Батьківщини» Арсен Аваков називає дикунством кримінальні справи проти опозиціонерів, зокрема, проти екс-бютівця Андрія Шкіля.
Аваков каже, що не Шкіля єдиного переслідують
Про це він розповів в інтерв’ю Тиждень.ua.
«Щодо історії зі Шкілем - я вважаю, що це просто огидно. Маємо те саме, що і з Юлією Тимошенко, коли її переслідують за вчинки, які скоєні десять-п'ятнадцять років тому», - заявив Аваков.
«Захід це сприймає просто як дикунство. Я зіткнувся з тим, що просто не міг пояснити італійським політкам наші реалії, вони не можуть усвідомити, як таке може відбуватися!», - наголосив депутат.
«Насправді Андрій Шкіль не одинокий в такій ситуації - ще кілька людей знаходяться під таким же тиском, зокрема й ті, які мали чи мають депутатські мандати», - сказав Аваков.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter