Експерти прогнозують, що в 2013 році Україна розриватиметься між Європою і МС

Експерти прогнозують посилення у 2013 році тиску на Україну у зв`язку з необхідністю вибору між Митним та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні голова правління та виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ”Пента” Володимир Фесенко та Олександр Леонов.

”В наступному році тиск на Україну щодо її газотранспортної системи, щодо входження в Митний союз значно посилиться”, - сказав О.Леонов.

Зокрема, експерт пов`язує вірогідність виникнення такого розвитку подій з результатами саміту Росія-ЄС, під час якого не було вирішено проблему щодо пом`якшення або скасування дії так званого Третього енергопротоколу щодо Росії.

”Для України — це серйозний інтерес, тому що дія Третього енергопакету фактично робить безглуздим побудову ”Південного потоку”, оскільки, згідно з вимогами цього документу, до цього мають бути допущені треті країни, треті компанії, які будуть качати газ до Європи, тобто Росія, фактично, буде змушена за власний кошт будувати можливості для своїх конкурентів”, - пояснив експерт.

У свою чергу В.Фесенко вважає, що такий вибір для України — між Митним та Європейським Союзом — буде драматичним. ”На наступний рік робиться дуже гострою, дуже драматичною, проблема вибору: куди ми далі рухаємося — або до Європейського Союзу, або будемо рухатися шляхом євразійської інтеграції. Якщо в цьому році була певна пауза і стагнація як на європейському, так і на російському напрямку, зараз доведеться робити серйозний драматичний вибір. Я думаю, Україна буде коливатися до останнього, але зараз неможливо сказати, на чий бік буде зроблено рішення”, - додав він.

Політолог наголосив на неможливості ”часткової” участі України у Митному союзі. ”Поки ще неможливо спрогнозувати, що буде на російському напрямку. Я не впевнений, що Росія значно піде нам назустріч, бо ніякого часткового формату у Митному союзі немає. Може бути якась угода між Митним союзом і Україною, може бути підписана угода про участь України в ЄврАзЕС — а це такий «передбанник» Митного союзу. Це можливо, але це буде залежати від деталей, в яких будуть присутні не лише міждержавні інтереси, а й інтереси окремих осіб”, - вважає В.Фесенко.

На його думку, всередині країни, як серед представників влади, так і опозиції, немає єдиної позиції щодо підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. ”Керівництво Євросоюзу та Єврокомісії схиляється до того, щоб підписати Угоду про асоціацію, можливо, із зауваженнями, але обов`язково, щоб хоча би частина їх вимог була виконана. Всередині України теж немає єдиної позиції. Тут російський чинник буде грати дуже сильно”, - зазначив В.Фесенко.

”Ризикну припустити, якщо до листопада 2013 року ми не підпишемо якоїсь принципової угоди про взаємодію з Митним союзом, і якщо ми виконаємо частину вимог європейців, зокрема, розробка й ухвалення нового Виборчого кодексу, судова реформа, хоча тут є проблема внесення змін до Конституції, плюс справи Луценка та Тимошенко, то підписання угоди з ЄС можливо”, - зауважив політолог.

В.Фесенко не виключив ”нестандартного” варіанту вирішення справ екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. ”Луценка можуть випустити, виконуючи рішення Європейського суду, хоча він залишиться «на гачку» інших кримінальних справ. Його можуть звільнити, щоб продемонструвати кроки вперед, назустріч Європейському Союзу. З Тимошенко буде складніше, можуть почати виконувати рішення Європейського суду, переглядати справу у різних інстанціях, тобто формально це буде виконанням вимог, але до цього може з`явитися новий судовий вирок щодо Тимошенко, зокрема, у справі ЄЕСУ”, - пояснив він.