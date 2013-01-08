Політолог: Арбузов формує свою вертикаль влади

Політолог Борис Кушнірук каже, що в Україні на усіх рівнях відбувається формування влади Сергія Арбузова.

"Ніхто не звертає увагу на призначення середньої ланки: заступників міністрів, начальників головних управлінь. А ці люди в системі управління відіграють визначну роль, – заявив Кушнірук в ефірі телеканалу ТВі, – У нас відбувається процес формування уряду Арбузова на всіх ключових ланках".