Азаров сподівається наторгувати з Китаєм цього року на $10 мільярдів

Про це він заявив під час зустрічі з членом Державної Ради КНР, міністром оборони Китаю генерал-полковником Ляном Гуанле, інформує Секретаріат Кабміну.

«Наші торгово-економічні відносини розвиваються досить добре. Я думаю, що цього року наш товарооборот сягне майже 10 мільярдів доларів. Велику роль у цьому відіграє наша міжурядова комісія, яку ми створили у 2011 році», - сказав глава уряду.

Він додав, що Україна готова активізувати військове співробітництво з Китаєм, та висловив сподівання, що візит міністра оборони КНР в Україну сприятиме активізації співпраці.

За словами М.Азарова, гарним прикладом двосторонньої взаємодії у військовій сфері є будування Україною кораблів на повітряній подушці для китайської армії. Перспективною, на думку прем'єр-міністра, є співпраця в аерокосмічній галузі.

У свою чергу Л.Гуанле зазначив, що Китай налаштований на активізацію стратегічної співпраці з Україною, зокрема, й у військовій сфері.

«Китай готовий і надалі зміцнювати ділове співробітництво з Україною в усіх сферах для того, аби вивести на якісно новий рівень відносини стратегічного партнерства між нашими країнами», - сказав міністр оборони КНР.

Він наголосив, що Україна й Китай мають великі можливості для розвитку двосторонніх відносин.