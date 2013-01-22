Янукович на честь свята закликав політичні сили помиритися

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Національному палаці мистецтв “Україна”.

“Наш поступ, як соборної нації, неможливий без політичного примирення. Вибори до Верховної Ради України показали, що всі без виключення політичні сили України відстоюють проведення реформ, модернізацію країни, досягнення високих стандартів життя”, - наголосив Президент.

На його переконання, це створює умови для політичного консенсусу та відкриває перспективи швидкого та успішного реформування України.

“Справа лише у тому, чи зможуть у відповідальний момент наші політики переступити через власні амбіції задля нашої спільної справи — побудови заможної сильної України”, - наголосив Президент.

Він переконаний, що українських політиків об’єднують демократичні цінності, свобода слова, думки, вибору.

“Водночас наголошую, що суспільство очікує від політиків не обіцянок та гасел, не биття в гучні, але пусті барабани — Україні і її народу потрібні практичні кроки в напрямку покращення законодавства, подолання корупції, покарання правового свавілля”, - сказав Президент.

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Він підкреслив, що можна багато говорити про демократію, сучасну державу, але без дотримання законності та забезпечення виконавської дисципліни, без чітких дотримань процедур, без сучасних кадрів ця мрія буде недосяжною.

В.Янукович підкреслив, що політики також мають об’єднатись, щоб внести зміни до Конституції.

“Ми виходимо на розуміння цілеспрямованих і консолідованих рішень на рівні Конституції, я впевнений, що такі рішення матимуть глибинне значення для всього суспільства. І тому конституційна реформа зі справи для вузького кола політиків перетворюється на спільний проект української громадськості - саме в цьому я бачу значення створення Конституційної асамблеї. Закликаю всіх відкласти політичні суперечки, не шукати конфліктів, а спрямувати зусилля на пошук спільного бачення перспектив України — а це реформи й оновлення України”, - наголосив Президент.

В урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності і Дня Свободи беруть участь екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, прем’єр-міністр України Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, інші високопосадовці, представники духовенства.