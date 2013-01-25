У “Нашій Україні” заявляють про провокації з боку Петра Ющенка

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі партії.

У прес-службі зазначили, що від членів політради надходить інформація про те, що невідома особа, яка представляється працівником Центрального виконавчого комітету партії, повідомляє про перенесення засідання політради в інше місце.

Голова Політичної ради партії Сергій Бондарчук, звертаючись до членів політради, всіх прихильників та членів партії «Наша Україна», просить “не реагувати на цю провокацію”.

“Згідно п.7.3.6 Статуту політичної партії «Наша Україна», засідання політради скликає лише голова політичної ради партії, який визначає час та місце проведення засідання”, - наголошує він.

В прес-службі підкреслюють, що засідання політичної ради партії «Наша Україна» відбудеться о 12.00 за адресою м. Київ, вул.Спаська, 37.

На головній сторінці офіційного сайту партії “Наша Україна” розміщено великий знак “Увага” (червоний трикутник в середині якого знак оклику, а під ним звернення С.Бондарчука з цього приводу.

В той же час у коментарі "Українській правді" голова політради партії С.Бондарчук зазначив, що “Петро Ющенко намагається зірвати засідання політради партії "Наша Україна", яке заплановане на суботу”. "З тих телефонних розмов, які у мене є з членами політради, мені відомо прізвище Петра Ющенка, який особисто обдзвонює членів політради і каже, що засідання, яке заплановане на завтра, переноситься", - сказав він.

С.Бондарчук додав, що П.Ющенко це робить для того, щоб зірвати засідання, яке заплановане на суботу. Він також сказав, що “окрім Ющенка, членам виконкому дзвонить ще одна невідома особа, яка розповідає про перенесення політради”. При цьому він висловив припущення в коментарі “УП”, що це робиться через те, що певна група людей не впевнена в тому, що в них є можливість вирішити кадрове питання і зняти голову політради. "Я розумію, що вони не готові до відкритої розмови по результатам виборів, по фінансам. А головне я думаю, цим людям просто немає що сказати членам нашої партії про її майбутнє", - сказав С.Бондарчук.