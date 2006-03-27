У Харкові буде новий міський голова

Мер Харкова Володимир ШУМІЛКІН привітав Михайла ДОБКІНА з перемогою на виборах Харківського міського голови.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник керівника обласного штабу Партії регіонів Олександр КРИВЦОВ.

Хоча офіційних результатів голосування ще немає, сказав О.КРИВЦОВ, але штаби обох кандидатів вели паралельні підрахунки, які попередньо вказують на те, що М.ДОБКІН набрав у півтора рази більше голосів, ніж його головний конкурент В.ШУМІЛКІН. Незважаючи на те що міська виборча комісія протягом доби не повідомляла жодних попередніх результатів, сказав О.КРИВЦОВ, крок В.ШУМІЛКІНА дає підстави стверджувати “про перемогу нашого кандидата”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці регіональний штаб Партії регіонів розповсюдив результати екзит-полу, проведеного організацією «New Image Market Group», згідно з якими народний депутат України М.ДОБКІН набрав 45,3% голосів виборців. За В.ШУМІЛКІНА, члена партії “Народний Союз Наша Україна”, самовисуванця, проголосували 28,5% харків’ян.