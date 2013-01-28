Лутковська готова ще раз з'їздити до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

“Що стосується Тимошенко, то ви знаєте, я там була в понеділок. У вівторок було оприлюднено інформацію про мій візит в лікарню “Укрзалізниці”. В разі, якщо буде ще якась інформація, яка буде підставою, щоб ще раз виїхати у Харків, то, звичайно, ще один візит обов’язково буде здійснено”, - сказала В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня В.Лутковська здійснила візит без попередження до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові. Поїздка стала реакцією Уповноваженого з прав людини на повідомлення у ЗМІ, пов’язані з перебуванням Ю.Тимошенко у лікарні.

В.Лутковська провела зустріч з головним лікарем ЦКЛ "Укрзалізниці", із захисником Ю.Тимошенко – Євгенією Тимошенко, а також з народним депутатом Арсеном Аваковим, ознайомилася з умовами перебування і лікування Ю.Тимошенко, оглянула усі приміщення блоку, де екс-прем’єр перебуває на лікуванні. Також Омбудсмен ознайомилася зі службовою документацією, яка стосується умов перебування.

Крім того, В.Лутковська поспілкувалася з керівництвом Качанівської виправної колонії № 54, медперсоналом і персоналом ДПтС, який здійснює охорону.

Водночас Ю.Тимошенко не погодилася зустрітися з В.Лутковською.