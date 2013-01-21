Лутковська заявляє, що Тимошенко її проігнорувала

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перед харківською лікарнею сама В.Лутковська.

За словами В.Лутковської, Ю.Тимошенко не виявила бажання зустрічатися з нею.

«Керівник служби зайшов до Юлії Володимирівни із запитанням, чи вона бажає зустрітись (я не попереджала про свій візит, не попереджала ні пенітенціарну служби, ні, відповідно, пацієнтку). Пацієнтка знаходиться в умовах лікарні, відповідно, я не маю права вриватись в палату. Запитав начальник караулу, чи хоче вона зустрітись. Вона поки що не виявила такого бажання», - сказала вона.

В.Лутковська висловила готовність зустрітися з екс-прем’єром. Омбудсмен зауважила, що зараз у Ю.Тимошенко перебуває її донька, захисниця Євгенія Тимошенко.

«У разі, якщо вона виявить таке бажання, то, відповідно, зараз у неї є дочка, вона, за необхідності, зі мною зв’яжеться, я повернуся», - сказала В.Лутковська.

Омбудсмен, відповідаючи на питання журналістів, чи вдалося їй ознайомитися з умовами утримання Ю.Тимошенко, сказала: «Я вивчила всю ситуацію, яку я змогла вивчити станом на даний момент, на території цього відділення лікарні. Зараз я відправляюсь до колонії, щоб подивитися на всі інші документи, які мене цікавлять. Окрім цього, я би хотіла поговорити з прокуратурою».

В.Лутковська зазначила, що вона прибула до Харкова, щоб на власні очі пересвідчитися, в яких умовах утримується Ю.Тимошенко, та в якому фізичному стані вона перебуває.

За словами омбудсмена, завтра в Києві «після повного узагальнення всієї інформації» вона проведе прес-конференцію за підсумками свого візиту до ЦКЛ «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко заявив про критичний стан здоров'я Ю.Тимошенко, яка вперше відмовилася від зустрічі з захисниками. "Я коли туди зайшов, думав, що вона померла", - сказав С.Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко була дуже блідою, не реагувала ні на що, не могла відкрити очі та підняти руки. Декілька хвилин вона навіть не впізнавала свого захисника. У цей же час у кімнату увірвалися п’ять співробітників Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, двоє з яких фіксували все на відеокамери, сказав С.Власенко.