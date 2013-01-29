Сьогодні "Свобода" проведе марш в Одесі, а проросійські організації спалять прапор УПА

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», учасники почнуть патріотичну акцію о 17:00 поряд з головним корпусом Одеського Національного університету ім. Мечникова.

«Маємо намір провести масову акцію, однак не будемо уточнювати подробиць, оскільки останнім часом у місті посилили активність наші політичні опоненти низка проросійських організацій. Свідками їх марних спроб протидіяти відзначенню представниками української громадськості Дня Соборності стали 22 січня близько півтисячі учасників цього державного свята», - заявив прес-секретар облорганізації ВО «Свобода» Василь Сидорак.

Водночас лідер одеських проросійських організацій «Дзвін» і «Молодіжна єдність» Антон Давідченко заявив на прес-конференції, що активісти цих організацій планують зірвати завтрашню акцію «свободівців», приурочену пам’яті загиблих студентів у бою під Крутами.

Як зазначається у повідомленні організації "Молодіжна єдність", члени організації 29 січня проведуть антифашистську ходу і спалять чорно-червоний прапор ОУН-УПА.

А.Давідченко додав, що його організації подали заяви до суду про заборону ходи націоналістів вулицями міста.

За його словами, громадська організація «Дзвін» також звернулася з позовом до народного депутата України від ВО «Свобода» Павла Кириленка, який недавно звинуватив А.Давідченко та його однодумців у псуванні майна Одеської кіностудії, зокрема, вхідних дверей будівлі, під час перебування в Одесі лідера партії Олега Тягнибока.

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Як повідомляв УНІАН, одеські правоохоронці запобігли 22 січня зіткненню учасників церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку з нагоди Дня Соборності, коли до монумента підійшли близько 30 представників «Молодіжної єдності» і декілька активістів «Партії Сталіна» з портретом «вождя народів» і гаслами проти представників ВО «Свобода» і спробували зірвати покладення квітів біля підніжжя монумента та проведенню мітингу понад 200 представникам українських організацій «УДАР», ВО «Батьківщина», Всеукраїнського товариства «Просвіта», українського козацтва та ВО «Свобода».