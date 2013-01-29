Експерт: Газовим штрафом Росія намагається загнати Україну в Митний союз
07:57, 29 січня 2013Політика
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Виставивши рахунок за недобір газу російська сторона заганяє офіційний Київ в умови, коли вирішити питання інтеграції можна тільки в одному напрямі, а саме змушує до вступу у Митний союз.
Валерій Чалий не вважає, що питання ГТС є ключовим
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
«Я не вважаю, що тут питання ГТС є ключовим. Я думаю, що на кону стоїть єдиний проект повернення в єдиний союз: Митний, Євразійський, як завгодно. Тобто зараз виставляється більша планка переговорів, і, по суті Президент України, уряд, заганяються в такі умови, де вирішення питання через кілька місяців буде тільки в одному напрямі. А чому через кілька місяців? Тому що до літа, до осені потрібно вже остаточно визначатися з напрямами інтеграції: чи підписання угоди про асоціацію, чи Митний союз», - заявив Чалий.
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