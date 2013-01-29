Експерт: Газовим штрафом Росія намагається загнати Україну в Митний союз

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

«Я не вважаю, що тут питання ГТС є ключовим. Я думаю, що на кону стоїть єдиний проект повернення в єдиний союз: Митний, Євразійський, як завгодно. Тобто зараз виставляється більша планка переговорів, і, по суті Президент України, уряд, заганяються в такі умови, де вирішення питання через кілька місяців буде тільки в одному напрямі. А чому через кілька місяців? Тому що до літа, до осені потрібно вже остаточно визначатися з напрямами інтеграції: чи підписання угоди про асоціацію, чи Митний союз», - заявив Чалий.