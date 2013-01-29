Регіонали не хочуть поплатитися мандатом за кнопкодавство: «У ПР божевільних немає»
08:59, 29 січня 2013Політика
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В Партії регіонів (ПР) жорстко заперечують проти ідеї позбавлення мандата за неперсональне голосування, яку висунула партія "УДАР".
Чечетов каже, що ідея партії Кличка - "сон рябої кобили"
"Де вони знайдуть 300 голосів для внесення такої зміни в Конституцію? У Партії регіонів божевільних немає, ми за таке голосувати не будемо, це сон рябої кобили", - заявив у коментарі "Комерсант-Україна" перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.
Нагадаємо, вчора в партії УДАР заявили, що ініціюють зміни до Конституції, які дозволять позбавляти народних депутатів мандата, зокрема, за голосування чужою карткою, вихід та виключення з фракції.
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