Регіонали не хочуть поплатитися мандатом за кнопкодавство: «У ПР божевільних немає»

"Де вони знайдуть 300 голосів для внесення такої зміни в Конституцію? У Партії регіонів божевільних немає, ми за таке голосувати не будемо, це сон рябої кобили", - заявив у коментарі "Комерсант-Україна" перший заступник голови фракції ПР Михайло Чечетов.

Нагадаємо, вчора в партії УДАР заявили, що ініціюють зміни до Конституції, які дозволять позбавляти народних депутатів мандата, зокрема, за голосування чужою карткою, вихід та виключення з фракції.