Кожара каже, що поки не відомо, коли Янукович поїде до Путіна

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

“Поки у нас немає дати. Ми відпрацьовуємо це питання”, - сказав Л.Кожара.

При цьому він повідомив, що у березні планує відвідати Російську Федерацію, під час цього візиту обговорюватиметься питання про держвізит В.Януковича до РФ.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня 2012 року робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

У прес-службі Президента України тоді заявили, що візит перенесено у зв'язку з необхідністю додаткових консультацій на експертному рівні з питання вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

16 січня 2013 року газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, написала, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі, запланованого на 25 лютого.

Того самого дня прес-секретар Президента Дарія Чепак заявила, що В.Янукович не планує відвідувати Москву напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.