Янукович закликав українців схилити голови у скорботі за Героями Крут

Про це йдеться у зверненні глави держави, приуроченому Дню пам’яті Героїв Крут.

"95 років тому відбувся бій під Крутами. Цей подвиг української молоді назавжди викарбувався золотими літерами на сторінках нашої історії. Самопожертва в ім'я Вітчизни військових курсантів, студентів, гімназистів є прикладом патріотизму та любові до рідної землі. Схилімо ж сьогодні голови у скорботі за тими, хто віддав життя за незалежність України, за свій народ", - закликав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Бій під Крутами відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між багатотисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві.