Батьківщина каже, що відрядила Власенка у ПАРЄ - він не дурить слідчих

Про це йдеться в заяві прес-служби Об’єднаної опозиції «Батьківщина» у відповідь на повідомлення деяких ЗМІ про те, що С.Власенко нібито обманює слідчих щодо відрядження до Страсбургу.

При цьому прес-служба наводить копію заяви глави фракції Арсенія Яценюка на ім’я голови Верховної Ради України Володимира Рибака. У цій, заяві, зокрема, зазначається: «У зв’язку з необхідністю виступу 25 січня 2013 року (п’ятниця) на сесії ПАРЄ, яка відбудеться в місті Страсбург, Франція, народного депутата України Сергія Власенка, члена постійної делегації ПАРЄ, прошу Вас врахувати зміни у складі делегації від депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»: з 20 по 24 січня 2013 року представлятиме Верховну Раду України постійний член делегації Соболєв С. В., з 25 січня 2013 року – постійний член делегації Власенко С.В.».

«Рішення про те, хто саме їде на чергову сесію ПАРЄ – член Постійної делегації чи заступник – ухвалює фракція або самі делегати, але аж ніяк не спікер, який має виконати лише технічну функцію: затвердити той склад делегації, який подали фракції», - підкреслили в «Батьківщині».

«Однак В.Рибак незрозуміло за яким принципом та за якими повноваженнями визначив такий склад делегації, до якого входили заступники, подані провладною фракцією, але не увійшли заступники від опозиції (в тому числі С.Власенко), подання щодо яких відбулися вчасно та в установленому порядку», - йдеться в заяві.

«То хто кого обманює і хто порушує закон і процедуру?», - запитують у «Батьківщині».

Там також підкреслили, що більшість країн через великий обсяг роботи і щільність графіка відряджає на сесії ПАРЄ весь склад парламентських делегацій – і членів, і їх заступників. Так само часто відбувалося і в українському парламенті минулого скликання.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня С.Власенка не випустили з аеропорту “Бориспіль” до Страсбурга на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

С.Власенко продемонстрував журналістам документ про відмову у перетині кордону, однак в ньому не вказано жодних підстав, через які його не випускають, а єдине, що вказано - це те, що є відповідне рішення суду.

У Державній прикордонній службі України УНІАН повідомили, що С.Власенка не випустили за межі України на підставі минулорічного рішення Печерського районного суду Києва щодо обмеження у пересуванні.

Водночас у ДПСУ зазначили, що не мають інформації, з яких підстав суд ухвалив таке рішення, оскільки він на власний розсуд може надавати або не надавати прикордонній службі інформацію про підстави для заборони чи обмеження у виїзді.