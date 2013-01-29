FT: Росія сама штовхає Україну до ЄС

Про це пише британське видання Financial Times.

«Тактика сильної руки Москви може мати для неї ж неприємні наслідки, повернувши Україну в бік Європи. Умови партнерства з Росією для Києва вже є надто обтяжливими. Остання вимога щодо газу зробить потребу країни (яка чіпляється за все, що можна, щоб покрити зовнішній суверенний борг у $10 млрд цього року) у кредиті МВФ ще більшою. А це дає МВФ і ЄС важіль, який вони повинні використати», - цитує статтю FT Тиждень.ua.

«МВФ повинен зробити жорсткі структурні реформи, включаючи підвищення субсидованих цін на газ для домогосподарств, передумовою для будь-якої програми. Брюссель повинен чітко визначити, що саме Україна повинна зробити, щоб торгову угоду було підписано. Це означає кінець вибіркового переслідування Тимошенко та її союзників і скасування нових звинувачень проти неї. Це також значить відчутний прогрес щодо відновлення демократичних свобод і свободи засобів масової інформації, які скоротив президент Віктор Янукович», - пише видання.

«Деякі європейські посадовці бояться, що така жорсткість може штовхнути Януковича в обійми Москви. Але величезний рахунок на газ, виставлений минулого тижня, безсумнівно, зробить бажання керівництва України кинутися в обійми Росії ще меншим, ніж раніше», - додає Financial Times.