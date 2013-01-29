S&P: Диверсифікація Україною поставок газу не зробить його істотно дешевшим

Про це йдеться в доповіді міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданій УНІАН.

«У разі реекспорту газу або його поставок за своповими контрактами з Німеччини вартість імпорту, на думку експертів нафтогазової галузі, становитиме 410-415 доларів за тисячу кубометрів, тоді як середня річна ціна українського газу, що імпортується, в 2012 р. дорівнювала приблизно 424 доларам», - звернули увагу аналітики агентства.

На їхню думку, Росія є єдино можливим постачальником газу для України, за винятком ситуації, коли Україна почне використовувати наявні газопроводи в реверсном режимі. Проте і це не лише не знизить обсягів імпорту, а й негативно вплине на показники зовнішнього фінансування України. «У 2011 р. внаслідок різкого підвищення вартості імпорту палива до 21 млрд дол. (порівняно з 15 млрд дол. в 2010 р.) дефіцит рахунку поточних операцій перевищив 5% ВВП проти 2% у 2010 р. Висока вартість газу, що імпортується, нівелює різке скорочення імпорту сирої нафти в 2012 р. І тому ми чекаємо, що в період до 2015 р. дефіцит рахунку поточних операцій в середньому становитиме близько 6% ВВП України, а сукупні потреби країни в зовнішньому фінансуванні залишаться високими і, за оцінками, становитимуть приблизно 130% надходжень за рахунком поточних операцій і доступних резервів упродовж цього періоду», - говориться в доповіді S&P.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентства S&P сьогодні, 29 січня, вийшло із заявою про те, що затягування реформи нафтогазового сектора в сукупності з високою залежністю від газового імпорту і неефективною структурою всього газового ринку здатне вплинути на зниження суверенних кредитних рейтингів України.

Разом з тим, 28 січня Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не виключило можливості зниження рейтингу НАК «Нафтогаз України» у разі, якщо компанія прийме рахунок, виставлений «Газпромом» на недобір Україною газу в 2012 році у розмірі 7 млрд дол., а також у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату справи в арбітражі.