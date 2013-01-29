Фірташ прикупив собі ще 14% Чернівцігазу

Про це йдеться в повідомленні підприємства «Чернівцігаз» в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на даний момент Фонд державного майна акцій цього підприємства не має.

Довідка УНІАН. «Чернівцігаз» займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Чернівецькій області.

Станом на вересень 2012 року мажоритарний пакет акцій «Чернівцігазу» розділено на чотири однакові частини по 14,69% кожна, які перебувають у власності ПАТ "Газтек", ПАТ "Ролюкс", ПАТ "Агропромкомплект", ПАТ "Тернопромсервіс".

ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого «Газтеку» є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.