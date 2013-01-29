Круглий стіл «Україна - РФ: Газова війна?»
Анонс 31 січня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА - РФ: ГАЗОВА ВІЙНА?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення :
1. Штраф «Нафтогазу» - економічно обгрунтована вимога чи політичний шантаж?
2. Що має робити Україна в ситуації, що склалася?
3. Кому вигідний суд між «Нафтогазом» і «Газпромом»?
4. Чиїх інтересів в Україні торкнеться «газова війна»?
5. Чи зможе «газова війна» змусити Україну вступити в МС або, навпаки, прискорить її рух до Євросоюзу?
6. Коли Україна стане енергетично незалежною державою?
Учасники круглого столу:
1. ІННА БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат України, Партія регіонів
2. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ - народний депутат України, ГО «Батьківщина»
3. МИХАЙЛО ГОНЧАР - директор енергетичних програм Центру «Номос»
4. ІВАН ПЛАЧКОВ - голова наглядової ради «Київенерго», екс-міністр палива та енергетики України
5. ДМИТРО МАРУНИЧ - співголова Фонду енергетичних стратегій
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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