Анонс 31 січня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА - РФ: ГАЗОВА ВІЙНА?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення :

1. Штраф «Нафтогазу» - економічно обгрунтована вимога чи політичний шантаж?

2. Що має робити Україна в ситуації, що склалася?

3. Кому вигідний суд між «Нафтогазом» і «Газпромом»?

4. Чиїх інтересів в Україні торкнеться «газова війна»?

5. Чи зможе «газова війна» змусити Україну вступити в МС або, навпаки, прискорить її рух до Євросоюзу?

6. Коли Україна стане енергетично незалежною державою?

Учасники круглого столу:

1. ІННА БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат України, Партія регіонів

2. СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ - народний депутат України, ГО «Батьківщина»

3. МИХАЙЛО ГОНЧАР - директор енергетичних програм Центру «Номос»

4. ІВАН ПЛАЧКОВ - голова наглядової ради «Київенерго», екс-міністр палива та енергетики України

5. ДМИТРО МАРУНИЧ - співголова Фонду енергетичних стратегій

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

УВАГА, Адреса Інституту Горшеніна змінилася!

НОВА адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)