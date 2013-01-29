Азаров завтра збере міністрів

Завтра, 30 січня 2013 року, під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Початок заходу о 10:00.

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Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгу за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова та міністра юстиції Олександра Лавриновича.