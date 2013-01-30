У ПР назвали рішення Тимошенко не виплачувати судові витрати свідченням її правового нігілізму

А її рішення не виплачувати німецькій Феміді судові витрати він назвав свідченням її правового нігілізму.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПР.

«Спочатку Юлія Тимошенко ігнорувала рішення українських судів. Тепер те ж саме відбувається з німецьким. Поставимо собі питання: а якому ж суду повірить Тимошенко? Очевидно, її влаштує лише те рішення суду, яке буде прийнято на її користь», - вважає Олег Надоша.

«Власенко стверджує, що Тимошенко не отримувала повідомлення суду Гамбурга про необхідність виплати судових витрат. Відповідно, оплачувати їх не збирається. Але німецький суд завжди інформує заявника про своє рішення у письмовій формі протягом максимум наступних кількох тижнів, як правило, поштовим рекомендованим листом. Про це чітко висловилася представник суду Гамбурга Рут Хюттерот», - нагадав він.

На переконання Олега Надоші, за порушення законодавства Юлії Тимошенко рано чи пізно довелося б відповідати. «Якщо вона порушувала закони, вона повинна відповісти. І в цьому випадку заява Власенка свідчить про те, що Тимошенко не збирається виконувати рішення Гамбурзького суду (щодо відшкодування судових витрат). Це є підтвердженням нігілізму представників опозиції у правовій сфері. Вони заперечують все, що їх не влаштовує. Але так само взагалі можна докотиться до первіснообщинного ладу», - підсумував політик.